Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerine can verdi.Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile büyük çıkış yaparak N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterine can verdi. Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı.Oyun Atölyesi Kim Korkar Hain Kurttan oyununda ünlü oyuncu Zerrin Tekindor'la sahne alan Nilperi Şahinkaya, son olarak Craft'ta Kalp oyununda yer almıştır. Keren Bürsin ile yer aldığı Blu TV internet dizisi Aynen Aynen ile ilgi gören Nilperi Şahinkaya, şu an Yasak Elma dizisinin kadrosuna katıldı.Emre Yusufi ile aşk yaşıyor.