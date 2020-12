"HER BUSESİ ALEMİ ATEŞE VERİR"

Osman Bey, Bala Hatun'u çadırlarında saçlarını tararken buldu ve hanımını övgülere boğdu:



"Sen şu güzelin gözlerine bir bak! Benim hesabım bir gün bu gözlerden sorulacak! Hem sadece gözlerin mi? Ya o dudaklar! Lütuf ve ihsan mahallidir. Her busesi âlemi ateşe verir. Ya o saçlar! Her bir kıvrımı bir cihan eder, her teli bir şehre değer" sözleriyle eşine iltifat eden Osman Bey'e, Bala Hatun "Osman! Ben bir evlat için dua ediyorum. Ben başka bir hatun almanı değil, benden bir evladın olmasını diliyorum" sözleriyle yanıt verdi.