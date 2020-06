Survivor'da bu hafta çarşamba günü itibariyle yeni bir dönem başladı. Kaptanlık oyununu kazanan Cemal Can ve Sercan takımlarında yer alacak isimleri seçti. Sercan'ın kaptanı olduğu kırmızı takımda Elif, Yunus Emre, Berkan ve Barış yer aldı. Cemal Can'ın kaptanı olduğu takımda ise Nisa, Evrim, Ardahan ve Yasin yer aldı. Programın dikkat çeken isimlerinden birisi Cemal Can. Peki, Survivor Cemal Can kimdir, nereli? Mavi takım yarışmacısı Cemal Can Cansevern kaç yaşında ve mesleği ?

SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.