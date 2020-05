11 Mayıs Pazartesi ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde erzak yiyecek ödülü mücadelesi yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlardan parkura ikişer kadın ve erkek yarışmacılar çıktı. Avantaj oyununu kazanan takım daha sonra Survivor ödül oyununda yarışmacı seçme şansı elde etti.

Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020'de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.



Mert takım arkadaşlarına rest çekiyor

Survivor yarışmasında dün akşam dokunulmazlık oyunu oynamış ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler takımı olmuştu. Ünlüler takımında Ersin, Elif, Aycan ve Yunus Emre Mersin ismini yazarken Sercan ve Mert ise Elif'in ismini yazmıştı. Ünlüler takımında bu haftanın eleme adayı Mert oldu. Mert, ada konseyinde takım arkadaşlarının kendisine haber vermeden böyle bir şey yapmasına çok kırıldığını ve üzüldüğünü söyledi. Survivor yeni bölümde ise takım arkadaşlarına resti çeken başarılı yarışmacı bundan sonra yoluna yalnız devam edeceğini söylüyor.