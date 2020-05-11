Survivor villa ödülünü kim kazandı? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Pazartesi akşamları Survivor yarışmasında villa ödülü verilirken koronavirüs tedbirleri nedeniyle artık büyük ödül için ülke değiştiremeyen yarışmacılara her türlü ayrıcalık sağlanıyor. Acun Ilıcalı Pazartesi akşamları villa ödülü ile yarışmacıları mutlu ederken söz konusu lüks villanın sahibi ise dünyaca ünlü bir isim. Geçtiğimiz hafta villa ödülünü gönüllüler takımı kazanmış ve 80'ler partisinde doyasıya eğlenmişti. Bu hafta ise villa ödülü ile birlikte 70'ler Partisi de geliyor. Peki Survivor 11 Mayıs villa ödülünü kim kazandı? İşte merak edilen soruların cevapları
SURVİVOR VİLLA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Kıran kırana mücadelede 10'a 9 ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Böylece Gönüllüler takımı villaya gitme hakkı kazandı.
11 Mayıs Pazartesi ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde erzak yiyecek ödülü mücadelesi yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlardan parkura ikişer kadın ve erkek yarışmacılar çıktı. Avantaj oyununu kazanan takım daha sonra Survivor ödül oyununda yarışmacı seçme şansı elde etti.
Survivor ödül oyununda kazananı bayrak yarışı belirledi. Skor 9-9 olunca her iki takımdan dörder yarışmacı parkura çıktı. İkişer yarışmacı küpü başlangıç noktasına götürdü. Diğer iki yarışmacı ise getirilen yere geri götürdü. Sonunda atışlara ise Ünlülerden Ersin ile Gönüllülerden Cemal Can kaldı. Survivor 2020'de büyük ödülü kazanan takımı ise son atışlar belirledi. Cemal Can, nefeslerin tutulduğu oyunda atışları ile büyük ödülü takımına kazandırmayı başardı.
Mert takım arkadaşlarına rest çekiyor
Survivor yarışmasında dün akşam dokunulmazlık oyunu oynamış ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ünlüler takımı olmuştu. Ünlüler takımında Ersin, Elif, Aycan ve Yunus Emre Mersin ismini yazarken Sercan ve Mert ise Elif'in ismini yazmıştı. Ünlüler takımında bu haftanın eleme adayı Mert oldu. Mert, ada konseyinde takım arkadaşlarının kendisine haber vermeden böyle bir şey yapmasına çok kırıldığını ve üzüldüğünü söyledi. Survivor yeni bölümde ise takım arkadaşlarına resti çeken başarılı yarışmacı bundan sonra yoluna yalnız devam edeceğini söylüyor.
Gönüllüler takımının eleme adayı Berkan
Diğer yandan bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında ise eleme adayı olarak Berkan'ın ismi yazılmıştı. Survivor genel performans sıralamasında ilk sırada yer alan Berkan, eleme adayı olarak neden yazıldığını anlamadığını söylemiş ve ardından da Evrim ile aralarında büyük bir tartışma yaşanmıştı. Gönüllüler takımında tartışma bu akşam da devam ederken yarın akşam yeni adayların çıkması ile birlikte elenen yarışmacı belli olacak.
10 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Survivor 2020 yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu. 10 Mayıs Pazar günü Survivor 72. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Dün oynanan ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ve eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımı, bu oyunu kazanmak zorunda idiler. Ünlüler takımı ise bir kez daha dokunulmazlığı kazanmak ve bu haftayı kayıpsız kapatmayı garantilemeyi hedefliyordu. Ünlüler ile Gönüllüler, dokunulmazlık oyununa bu hedefler ile çıktı ve parkurda kıyasıya mücadele verdi. Fakat Gönüllüler takımı, bugün 2. dokunulmazlığı kazanma hırsını sahaya daha iyi yansıttı. Böylece skoru 5-1'e getirdiler. Oyunun ikinci yarısında ise Gönüllülerin başarısı devam etti ve üç oyundan iki tanesini alarak skoru 7-2 yaptılar. Sonraki iki oyunu alan Ünlüler, oyunu çevirmek için ümitlendiler. Fakat sonraki oyunları kaybetmeyen Gönüllüler, 10-4 skorla bu akşam dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
Evrim'den Berkan'a şok sözler!
Survivor yeni bölümde Gönüllüler takımından Evrim'den Berkan için sert sözler ekrana geldi. Survivor 2020 son bölümde Gönüllüler takımın eleme adayı Berkan çıkmıştı. Berkan'ın konseyde söylediği sözler üzerine Evrim "Samimiyetsiz olmakla" suçlamıştı. 10 Mayıs 2020 Survivor 72. bölümde Evrim ilk olarak Berkan'ın sürü psikolojisi sözüne değindi. Survivor Evrim "Biz koyun muyuz?" diyerek takım çoğunluğuna ayak uydurmak için Yasin'in isminin yazılmasına evet dediğini belirtti. Survivor Evrim, daha sonra Berkan'ın adının çıkmasına şaşırmasına karşılık olarak ise onun adının en az 3 kişi yazacaktı dedi. Son olarak Evrim "Senin adını yazma sebebim biraz ağır olacak ama kaypaklık" dedi.