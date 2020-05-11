11 Mayıs Survivor 73. bölüm fragmanı izle! TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Survivor 2020'de heyecan sürüyor. 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Ünlüler takımı oylama sonrasında Mert'in adını yazdı. 73. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. İşte 11 Mayıs Survivor 73. bölüm fragmanı izlemek için detaylar haberimizde... Bu arada Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yarışmanın ilk haftalarında elenen Karabudak, ebelik mesleğine geri dönmüştü. Bu sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ünlüler takımı dün ada konseyine rahat bir şekilde gitti. Çünkü dün akşam bir eleme adayı çıkarmadılar. Bu akşam kaybeden takım bir eleme adayı belirleyeceği için iki takım içinde stresli bir gün olacak. Fakat oyunu gönüllüler alırsa iki takımdan 3'er aday eleme potasına girecek. Aslında bugün yayınlanacak olan 72.bölümde oyundan çok ada konseyinde yaşanacaklar herkes tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Acun Ilıcalı'nın verdiği bir haber sonrasında yarışmacıların ağladığı ve neden ağladıkları merakla araştırılmaktadır.
Bu haberler hakkında bir çok insan yorumu şu şekilde yorumladı: " Ersin'in köpeğinin öldüğünü öğrendiği an" diye iddia ederken bir çok kişi de anneler günü dolayısıyla gelen haberlerden dolayı böyle duygusal bir ortamın yaşandığını belirtiyor. Fakat bugün gerçek belli oldu. Anneler yarışmacılara mesaj gönderdi.
SURVİVOR ADA KONSEYİNDE EVRİM VE BERKAN TARTIŞTI!
Survivor ilk eleme adayı Berkan oldu. Adının çıktığına şaşırdığını söyleyen Berkan, "Beklemiyordum. Herkes için hayırlı olsun, umarım gitmem" dedi.
Evrim ise bu durumn sürpriz olmadığından bahsederek: "Yasin bir ricada bulundu ama herkes evet derse olur dedik. Eğer öyle olursa ben de kendi düşünceme devam ederim dedim. Adının çıkması olağan bir şeydi, sürpriz falan olmadı. Adı çıkmasaydı sürpriz olurdu" diye konuştu.
Gerilim devam ederken Evrim, "Ben artık şiştim patlayacağım. Berkan'ın samimi olduğunu düşünmüyorum. Oyunda konuşuyoruz, vakit geçiriyoruz. Bizi motive ediyor ama adaya gidiyoruz hiç konuşmuyoruz. Asıl ben onun samimi olmadığını düşünüyorum. Hani denir ya daldan dala daldan dala diye. Çözemediğimiz, onu konumlandıramadığımız şeyler var. Ben o yüzden Berkan'ı yazdım. Biz adada seninle kaç kere konuştuk" dedi.
Evrim'e cevap veren Berkan, "Samimiyet dediği şey daha farklı bir durum. Ama ben adada Evrim'le bir şey paylaşmak istemiyor olabilir. Ama onu oyunda motive ederim çünkü galibiyet istiyorumdur. Beni bilen biliyor herkes için hayırlı olsun" dedi.
10 MAYIS 2020 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bugün oynanan oyun sonucunda kazanan takım için sevinçli bir gün olacak. İki takımda kendi arasında tartışmalar yaşayabilir. Yasin dün konseyde artık Kadınlara bağırmayacağını söyledi. Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR YARIŞMACISI KORONA MI OLDU?
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Yarışmanın ilk haftalarında elenen Karabudak, ebelik mesleğine geri dönmüştü. Bu sezon TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında gönüllüler takımında yer alan Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Makbule Karabudak Survivor 2020 yarışmasında gönüllüler takımında yer alıyordu. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü.
Mesleği ebelik olan Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı; 'Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evdekalın' güzel günler yakın.
Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri döndü. Hastaların yardımına koşan Makbule Karabudak, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Acun Ilıcalı'nın bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin koronavirüse yakalandığını açıklayacağı iddia edildi.
Ilıcalı'nın 'Survivor'da bu sezon aklınızda kalan bir konsey olacak bu, bir haber vereceğim' sözleri üzerine yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.
SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Bu yüzden Gönüllüler takımı için ada konseyinde ilk olarak halk oylaması yapıldı. Survivor izleyicileri, yarışmadan elenmesini istemediği yarışmacılar için SMS atarak destek verdiler. Sonrasında ise Gönüllüler takımından ada oylamasına gidildi. Herkes, eleme adayı olmasını istediği arkadaşının ismini yazdı. Gönüllüler takımında eleme adayı olarak yazılan isimler; Ardahan, Berkan, Yasin ve Cemal Can oldu. Bu isimler arasında adı en çok yazılan Berkan, Survivor'da ilk eleme adayı oldu.
SURVİVOR YARIŞMACISI EVRİM KEKLİK KİMDİR?
"Merhaba, ben Evrim Keklik, 29 yaşındayım. İstanbul'da doğdum, ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başladım ve 10 yıl boyunca devam ettim. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Sonrasında yaşadığım talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversitede 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailemin yanına
2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyine başladım. 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.