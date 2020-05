Can Yaman ifşa mesajları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Can Yaman'ı ifşa eden Enise Sude internette araştırılmaya başlandı.

Son günlerde birbiri ardına gelen ifşalar magazin gündeminde dikkat çekiyor. Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve tepki çeken Can Yaman'ın mesajları ifşa edildi. Can Yaman'la olan konuşmalarını ifşa eden Enise Sude, bunu "Yine bir karantina çılgınlığı" sözleriyle paylaştı.

Enise Sude daha önce de Dorukhan Toköz'ün Instagram'dan attığı mesajları yayınlamıştı. Can Yaman ise henüz bu ifşa ile ilgili bir açıklama yapmadı. Peki Enise Sude kimdir? Enise Sude kaç yaşında?