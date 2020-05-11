Can Yaman ifşa mesajları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Can Yaman'ı ifşa eden Enise Sude internette araştırılmaya başlandı.
Son günlerde birbiri ardına gelen ifşalar magazin gündeminde dikkat çekiyor. Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ve tepki çeken Can Yaman'ın mesajları ifşa edildi. Can Yaman'la olan konuşmalarını ifşa eden Enise Sude, bunu "Yine bir karantina çılgınlığı" sözleriyle paylaştı.
Enise Sude daha önce de Dorukhan Toköz'ün Instagram'dan attığı mesajları yayınlamıştı. Can Yaman ise henüz bu ifşa ile ilgili bir açıklama yapmadı. Peki Enise Sude kimdir? Enise Sude kaç yaşında?
"CANLI GÖRDÜĞÜNDE FİKRİN DEĞİŞİR"
Enise Sude isimli bir Instagram kullanıcısı, Can Yaman ile olan konuşmalarını ifşa etti. "Canlı gördüğünde fikrin değişir belki küçük hanım" diyen ünlü oyuncunun, attığı mesajları silmek ve gizliden aramak istemesi dikkat çekti.
ENİSE SUDE ÇAĞLA KİMDİR?
Enise Sude'nin Zonguldak'ın Kilimli İlçesine Bağlı Gelik Beldesi'nde büyüdüğü, daha sonra İstanbul'a yerleştiği öğrenildi.. Daha sonra İstanbul'a taşınan Çağla'nın mesleği bilinmiyor. Fakat Instagram hesabını aktif kullanıyor ve bu hesabından reklam alıyor.
Instagram'da 4,1 milyon takipçisi bulunan sporcu Sergi Constance'nin ve şarkıcı Jason Derulo'nun da kendisine mesaj attığını söyleyerek ifşa eden Enise Sude, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Daha önce de Galatasaray'ın eski oyuncusu Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme gelmiş ve "Bazıları ifşalanmayı hak etti" mesajını yazarak Emre Mor'u Snapchat üzerinden engellediğini gösteren fotoğrafı paylaşmıştı. Enise Sude, Beşiktaşlı Dorukhan Tokgöz'ün de kendisine mesaj gönderdiğini iddia etti. Dorukhan ise iddiaları yalanladı.
Oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Emine Sude konu hakkında şunları söyledi;
"Yakın bir arkadaşımın vasıtası ile bir film ajansına yazıldım. Ajansın dikkatini çektim ve bana ilk olarak iyi reytingi olan dizilerden bir tanesinde oyunculuk fırsatı verdiler. Kısa bir rolüm oldu ancak çok heyecanlandım ve işimi severek yaptım. Daha sonra fazla eğitim almam gerektiğini fark ettim ve bir sanat akademisine yazılıp oyunculuk ve kamera önü eğitimi aldım. Ardından tekrar önemli bir dizide kısa bir rolüm daha oldu.
Oyunculuk konusunda son derece kendime güveniyorum, modellik için de fiziğimin ve dış görünüşümün başarılı olduğundan dolayı gayet iyi ve sektörün önde gelen reklam firmalarının da tekliflerini değerlendiriyorum, şu anda bir kadın giyim firması ile modellik çalışmalarını sürdürüyorum. Hedefim film sektöründe iyi bir yer edinmek ve bunu başaracağıma inanıyorum"
CAN YAMAN KİMDİR?
Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı.
Can Yaman TRT ekranlarında 2016 yılında ekrana gelen Hangimiz Sevmedik dizinde Altan Erkekli, Gül Onat, Cengiz Bozkurt ile birlikte rol aldı. Dizide Tarık karakterini canlandıran Can Yaman sonrasında ise 2017 yılında Dolunay isimli dizide rol aldı. Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde son derece maceracı bir ruha sahip, şehir hayatınından uzak, doğa ile iç içe olmayı seven sportmen bir genç olan Can Divit karakterine hayat veren Can Yaman 1.83 metre boyunda, 70 kilo ve Akrep burcudur.