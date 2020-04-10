Yardım masalı

Ünlü sanatçı Gülden, Koruncuk Vakfı için hayata geçirilen Yıldızlardan Masallar projesine destek verdi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından 'Çirkin Ördek Yavrusu' masalını okudu. Ünlü sanatçı Gülden, Koruncuk Vakfı için hayata geçirilen Yıldızlardan Masallar projesine destek verdi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından 'Çirkin Ördek Yavrusu' masalını okudu.
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