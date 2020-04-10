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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    Yardım masalı

    Ünlü sanatçı , için hayata geçirilen Yıldızlardan Masallar projesine destek verdi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından 'Çirkin Ördek Yavrusu' masalını okudu.

    Yardım masalı
    Ünlü sanatçı , için hayata geçirilen Yıldızlardan Masallar projesine destek verdi. Şarkıcı, sosyal medya hesabından 'Çirkin Ördek Yavrusu' masalını okudu.

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