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    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
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    Tuğba Coşkun'un karantinadan sonraki ilk planı sevgilisi ’la ’a gitmek!

    Tüm dünya gibi günlerdir evde olan Tuğba Coşkun, bugünlerde kurduğu hayali açıkladı. Coşkun’un karantina sonrasındaki ilk planı, sevgilisi ’la ’a gitmek!

    Gerçekler karantina hayaller Yunanistan

    Herkes gibi kurallara uyup evinden çıkmayan Tuğba Coşkun, önceki gün 'da yaptığı bir anketi paylaştı. Ablası 'la birlikte yaşam koçluğu yapan 41 yaşındaki güzel, en sevdiği tatil arkadaşının sevgilisi Fikret Orman olduğunu söyledi.

    Salgın öncesine kadar Beşiktaş'ın eski başkanıyla dünyanın birçok yerini gezen Tuğba Coşkun, karantina sonrası için kurduğu hayali de açıkladı. Eski eşi 'den bir oğlu olan Coşkun'un hayali, Fikret Orman'la Yunanistan'da tatil yapmak.

    Coşkun, önceki gün sosyal medyadan yaptığı soru cevapta en sevdiği tatil arkadaşının Orman olduğunu söyledi.

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