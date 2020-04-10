Hayvan sevgisiyle tanınan Eda Ece, bin pişman! Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıllarda fiyatları 5 ile 30 bin TL arasında değişen Pomeranian cinsi köpeklerden aldı. Ancak Ece'nin Pluto adını verdiği köpeğinde birçok rahatsızlık çıktı.
Ece'nin Pluto isimli köpeğinin böbrekleri ve daha birçok yerinde rahatsızlığı var.
Ece'nin Pluto isimli köpeğinin böbrekleri ve daha birçok yerinde rahatsızlığı var.
Eda Ece, sevimliliğiyle çok tercih edilmesine rağmen kontrolsüz üretilen köpekleri almamaları konusunda hayranlarını uyardı. Özendirici olmasın diye Pluto'nun fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmadığını söyleyen güzel oyuncu, ekledi: "Lütfen para verip evcil hayvan yerine barınaklardan sahiplenin."
Dilara Öztunç'un da Gina adında Pomeranian cinsi köpeği var.
Özge Ulusoy'un Pomeranian cinsi köpeği Sherlock, ona eski aşkı Hacı Sabancı'dan yadigar kaldı.
Hande Acar da Pomeranian sahibi olan isimlerden.
Demet Akalın da kızı Hira için birkaç yıl önce Pomeranian cinsi köpek aldı ve adını Turuncu koydu.
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