Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 10.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Pomeranian cinsi köpeği olan günah çıkardı!

    Birçok ünlü gibi Pomeranian cinsi köpeği olan , günah çıkardı. Pluto isimli köpeğinin birçok hastalığı olduğunu söyleyen güzel oyuncu, ‘Cins olsun diye para verip bu köpekleri almayın’ dedi.

    Sevimli dostları feda etmeyin!

    Hayvan sevgisiyle tanınan Eda Ece, bin pişman! Güzel oyuncu, geçtiğimiz yıllarda fiyatları 5 ile 30 bin TL arasında değişen Pomeranian cinsi köpeklerden aldı. Ancak Ece'nin Pluto adını verdiği köpeğinde birçok rahatsızlık çıktı.



    Ece'nin Pluto isimli köpeğinin böbrekleri ve daha birçok yerinde rahatsızlığı var.


    Ece'nin Pluto isimli köpeğinin böbrekleri ve daha birçok yerinde rahatsızlığı var.

    Eda Ece, sevimliliğiyle çok tercih edilmesine rağmen kontrolsüz üretilen köpekleri almamaları konusunda hayranlarını uyardı. Özendirici olmasın diye Pluto'nun fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmadığını söyleyen güzel oyuncu, ekledi: "Lütfen para verip evcil hayvan yerine barınaklardan sahiplenin."


    Dilara Öztunç'un da Gina adında Pomeranian cinsi köpeği var.


    Özge Ulusoy'un Pomeranian cinsi köpeği Sherlock, ona eski aşkı Hacı Sabancı'dan yadigar kaldı.


    Hande Acar da Pomeranian sahibi olan isimlerden.


    Demet Akalın da kızı Hira için birkaç yıl önce Pomeranian cinsi köpek aldı ve adını Turuncu koydu.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Pomeranian cinsi köpeği olan Eda Ece günah çıkardı!
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri