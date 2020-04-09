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    • Magazin
    • 09.04.2020 Gazete
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    ile eşi 'in malikanesi alay konusu oldu! Mutfak robotuna benzettiler

    Pop yıldızı ile model eşi 'in malikanesi, gündemde. Çiftin, karantinayı geçirdiği ve aylık kirası 60 bin dolar olan 'teki evinin mimarisi alay konusu oldu.

    JUSTIN’I REZİL ETTİLER!

    Pop yıldızı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin'in malikanesi, gündemde. Çiftin, karantinayı geçirdiği ve aylık kirası 60 bin dolar olan Beverly Hills'teki evinin mimarisi alay konusu oldu.

    Lüks malikane, çiftin yerli ve yabancı hayranları tarafından mutfak robotu ve hatta tencereye benzetildi.

    Malikaneyle ilgili yapılan yorumlar, "Justin, parasıyla rezil oldu" dedirtti.

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    Haberler Magazin Justin Bieber ile eşi Hailey Baldwin'in malikanesi alay konusu oldu! Mutfak robotuna benzettiler
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