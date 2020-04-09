Pop yıldızı Justin Bieber ile model eşi Hailey Baldwin'in malikanesi, gündemde. Çiftin, karantinayı geçirdiği ve aylık kirası 60 bin dolar olan Beverly Hills'teki evinin mimarisi alay konusu oldu.

Lüks malikane, çiftin yerli ve yabancı hayranları tarafından mutfak robotu ve hatta tencereye benzetildi.

Malikaneyle ilgili yapılan yorumlar, "Justin, parasıyla rezil oldu" dedirtti.