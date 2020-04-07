Esra’dan şık kare

Oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can ve annesiyle verdiği bu gülümseten fotoğrafına, 'Annemin isteğiyle artık evde hep şık olacağız' diye yazdı. Oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can ve annesiyle verdiği bu gülümseten fotoğrafına, 'Annemin isteğiyle artık evde hep şık olacağız' diye yazdı.
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