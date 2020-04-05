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    • Magazin
    • 05.04.2020 Gazete
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    coronavirüse karşı önlemini aldı

    Önceki gün 'ta market alışverişine çıkan efsane oyuncu , Coronavirüs'e karşı önlemini aldı. 52 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, maskesi ve eldivenlerini takmayı ihmal etmedi.

    Yıldızlı önlem
    Önceki gün 'ta market alışverişine çıkan efsane oyuncu Julia Roberts, Coronavirüs'e karşı önlemini aldı. 52 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, maskesi ve eldivenlerini takmayı ihmal etmedi.

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