Önceki gün Los Angeles'ta market alışverişine çıkan efsane oyuncu Julia Roberts, Coronavirüs'e karşı önlemini aldı. 52 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, maskesi ve eldivenlerini takmayı ihmal etmedi. Önceki gün Los Angeles'ta market alışverişine çıkan efsane oyuncu Julia Roberts, Coronavirüs'e karşı önlemini aldı. 52 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, maskesi ve eldivenlerini takmayı ihmal etmedi.
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