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    • Magazin
    • 03.04.2020 Gazete
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    coronavirüsü yendi! Gündeme bomba gibi bir iddia düştü! virüs yayıyor...

    İşadamı coronayı yendi. Arkadaşlarının ise Bebekte'ki sosyetik mekandan virüs kaptığını iddia etti. Ünlü patron, Etiler'deki spor salonundan Corona kaptı. Bebek'teki bir restoranın da virüs yaydığını açıkladı. 'Lüks mekanın müdavimi olan çok sayıda arkadaşının hastalandığını yazdı. İddiaya göre o adres Lucca'ydı.

    Bebek korktu

    eski yöneticisi ile eşi Arzu Ceyhan, Corona'ya yakalandı. Ünlü işadamı, Bebek'teki çok ünlü bir mekanın müdavimi olan dostlarının da Covid-19 olduğunu açıkladı...

    Çin'de ortaya çıkan ve çok kısa bir sürede dünyaya yayılan Coronavirüs, ülkemizde birçok ünlü isme bulaştı. İddialara göre ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ve eşi de geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalandı.


    Bir süre hastanede tedavi gören çift, evlerinde karantinaya devam ediyor.

    SPOR SALONUNDAN KAPTIM
    Birkaç gün hastanede tedavi gören ve şu sıralar evde karantinada olan Ceyhan, yakın bir dostunu aradı ve iddiaya göre şu ifadeleri kullandı: "Allah tüm hastalara şifa versin. Ben Etiler'de gittiğim spor salonundan kaptım virüsü." Yine iddialara göre Ceyhan, Bebek'teki meşhur bir mekanın müdavimi olan arkadaşlarının da büyük kısmının Corona'ya yakalandığını vurguladı. Sosyal medyada ise Numan Ceyhan'ın bahsettiği mekanın 'Bebek Lucca' olduğu öne sürüldü. Sosyetik simaların sık sık gittiği mekan, şu sıralar kanun gereği müşteri alamıyor.

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    Haberler Magazin Numan Ceyhan coronavirüsü yendi! Gündeme bomba gibi bir iddia düştü! Bebek Lucca virüs yayıyor...
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