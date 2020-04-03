Beşiktaş eski yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi Arzu Ceyhan, Corona'ya yakalandı. Ünlü işadamı, Bebek'teki çok ünlü bir mekanın müdavimi olan dostlarının da Covid-19 olduğunu açıkladı...

Çin'de ortaya çıkan ve çok kısa bir sürede dünyaya yayılan Coronavirüs, ülkemizde birçok ünlü isme bulaştı. İddialara göre ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ve eşi de geçtiğimiz günlerde Coronavirüs'e yakalandı.



Bir süre hastanede tedavi gören çift, evlerinde karantinaya devam ediyor.

SPOR SALONUNDAN KAPTIM

Birkaç gün hastanede tedavi gören ve şu sıralar evde karantinada olan Ceyhan, yakın bir dostunu aradı ve iddiaya göre şu ifadeleri kullandı: "Allah tüm hastalara şifa versin. Ben Etiler'de gittiğim spor salonundan kaptım virüsü." Yine iddialara göre Ceyhan, Bebek'teki meşhur bir mekanın müdavimi olan arkadaşlarının da büyük kısmının Corona'ya yakalandığını vurguladı. Sosyal medyada ise Numan Ceyhan'ın bahsettiği mekanın 'Bebek Lucca' olduğu öne sürüldü. Sosyetik simaların sık sık gittiği mekan, şu sıralar kanun gereği müşteri alamıyor.