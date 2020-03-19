Yetkililerin aldığı karar sonrası 81 ildeki lokantalar hariç tüm mekanlar, kapılarını kapadı. İstanbullular da çağrılara kulak verip zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca Bebek'ten Emirgan'a kadar tüm Boğaz hattı sessizliğe büründü. Bebek'teki Lucca ise dün saat 12.30'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyordu.



Saat: 12.30



Saat 13.30'a kadar müşterilerini ağırlayan Bebek'teki Lucca, o saatten sonra apar topar kepeklerini indirdi.

Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden mekanın yetkilileri, apar topar kepeklerini indirdi. Saat 13.30'da mekanın tüm kapıları kapalıydı. Sosyetenin ünlü isimlerinin yaz-kış demeden hınca hınç doldurduğu mekanın yetkilileri, "Bir süreliğine kapılarımız kapalı" açıklaması yaptı.

Her zaman hınca hınç dolu olan Etiler Akmerkez, dün sessizliğe büründü. Yasa gereği kepenk indiren Bebek ve Etiler'deki mekanlar da objektife böyle yansıdı



AYDIN HAMZA