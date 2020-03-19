Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’teki 'dan skandal! Yasağa uymadılar

    Yetkililerin uyarısına kulak veren mekan sahipleri, halkın sağlığı için bir bir kapılarını kapadı... ’teki ise dün saat 12.30’da hizmet vermeye devam ediyordu. İşletmeciler, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edince hemen kepenk indirdi.

    Şip-şak panik

    Yetkililerin aldığı karar sonrası 81 ildeki lokantalar hariç tüm mekanlar, kapılarını kapadı. İstanbullular da çağrılara kulak verip zorunlu olmadıkça evden çıkmayınca Bebek'ten Emirgan'a kadar tüm Boğaz hattı sessizliğe büründü. Bebek'teki Lucca ise dün saat 12.30'a kadar müşterilerine hizmet vermeye devam ediyordu.


    Saat: 12.30


    Saat 13.30'a kadar müşterilerini ağırlayan 'teki , o saatten sonra apar topar kepeklerini indirdi.

    Gazetecilerin görüntü aldığını fark eden mekanın yetkilileri, apar topar kepeklerini indirdi. Saat 13.30'da mekanın tüm kapıları kapalıydı. Sosyetenin ünlü isimlerinin yaz-kış demeden hınca hınç doldurduğu mekanın yetkilileri, "Bir süreliğine kapılarımız kapalı" açıklaması yaptı.

    Her zaman hınca hınç dolu olan Etiler Akmerkez, dün sessizliğe büründü. Yasa gereği kepenk indiren Bebek ve Etiler'deki mekanlar da objektife böyle yansıdı


    AYDIN HAMZA

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Bebek’teki Lucca'dan skandal! Yasağa uymadılar
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri