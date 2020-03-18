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    • Magazin
    • 18.03.2020 10:38
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    • 18.03.2020 10:43
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    Skandalların mekanı 'dan tepki çeken hareket! Yasağa uymadılar

    Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayarak tedbir kapsamında eğlence mekanlarının kapanmasına karar verdi. Daha önce de birçok skandala karışan Bebek'teki isimli mekan ise yasağa uymayarak sabah saatlerinde kapısını müşterilere açtı.

    Skandalların mekanı Lucca'dan tepki çeken hareket

    İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında eğlence mekanları kapandı. Bebek'teki ise yasağa rağmen sabah saatlerinde kapılarını açıp müşteri kabul edince büyük tepki çekti

    BU NASIL BİR PARA HIRSI?
    Bebek'te ünlülerin uğrak yeri olan Lucca'dan bir skandal daha! Bir gece önce koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kapılarını kapatan mekan, ertesi sabah yeniden açılıp müşteri kabul etmeye başladı. Saat 13.30'da mekana gelen zabıtalar, kurallara aykırı şekilde hizmet veren mekanı kapattı. Semt sakinleri mekana tepkiliydi: 'Bu nasıl bir para hırsıdır böyle?"

    TECAVÜZ SKANDALI YAŞANMIŞTI
    Daha önce Lucca isimli mekanın işletmecisi Alper İri'nin, garson olarak çalışan bir kıza tuvalette cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken taciz iddiasının olduğu tarihlerde güvenlik kamerası görüntülerinin arıza nedeniyle kayıt yapmadığı tespit edilmişti. Garsonu taciz ettiği iddia edilen müdür Alper İri'nin 22 yıla kadar hapsi istendi.

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