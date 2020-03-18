İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında eğlence mekanları kapandı. Bebek'teki Lucca ise yasağa rağmen sabah saatlerinde kapılarını açıp müşteri kabul edince büyük tepki çekti

BU NASIL BİR PARA HIRSI?

Bebek'te ünlülerin uğrak yeri olan Lucca'dan bir skandal daha! Bir gece önce koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kapılarını kapatan mekan, ertesi sabah yeniden açılıp müşteri kabul etmeye başladı. Saat 13.30'da mekana gelen zabıtalar, kurallara aykırı şekilde hizmet veren mekanı kapattı. Semt sakinleri mekana tepkiliydi: 'Bu nasıl bir para hırsıdır böyle?"

TECAVÜZ SKANDALI YAŞANMIŞTI

Daha önce Lucca isimli mekanın işletmecisi Alper İri'nin, garson olarak çalışan bir kıza tuvalette cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken taciz iddiasının olduğu tarihlerde güvenlik kamerası görüntülerinin arıza nedeniyle kayıt yapmadığı tespit edilmişti. Garsonu taciz ettiği iddia edilen müdür Alper İri'nin 22 yıla kadar hapsi istendi.