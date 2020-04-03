Sevgilisi İdo Tatlıses ile günlerdir karantinada olan Yasemin Şefkatli, önceki gün aşkının köpeğiyle böyle poz verdi. Güzel model, bu kareye de "Yerim çocuk" diye yazdı.
Sevgilisi İdo Tatlıses ile günlerdir karantinada olan Yasemin Şefkatli, önceki gün aşkının köpeğiyle böyle poz verdi. Güzel model, bu kareye de "Yerim çocuk" diye yazdı.
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