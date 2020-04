Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Can Yaman, geçtiğimiz aylardaki skandal açıklamalarının ardından sessizliğe büründü. Bu sürede bedellik askerlik görevini de yapan oyuncu, günlerdir evden çıkmıyor. Ancak bu bile, Yaman'ın manşetlere çıkmasına engel olmadı. Yaman, bu kez Türkiye'de değil Ortadoğu'daki gazetelerin manşetlerindeydi.

Ürdün'deki 'albawaba. com' sitesi; Can Yaman ile Demet Özdemir'in barıştığı iddiasının doğru olmadığını yazıp Yaman'ın şu sözlerine yer verdi: "Artık meslektaşlarımla ilişki yaşamam. Tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama hiçbirine asla aşık olmayacağım. Belirli bir kişiyi kastetmiyorum ama aktörler ve aktrislerin aşkı, çoğu zaman başarısız oluyor."

Demet Özdemir'in sosyetik Yaman Taciroğlu'ndan ayrılıp eski aşkı Can Yaman'a geri döndüğü iddia edilmişti.