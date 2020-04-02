Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’de değil bu kez ’da manşetlerde! "Bundan sonra hiçbir kadın oyuncuyla..."

    , skandal açıklamalarından sonra sessizliğe büründü. Şimdilerde ise evinden çıkmayan yakışıklı oyuncu, ’de değil bu kez ’da manşetlerde… lü gazeteciler, Can Yaman'ın 'le barıştığı iddiasının doğru olmadığını yazıp Yaman'ın şu sözlerine yer verdi: 'Bundan sonra hiçbir kadın oyuncuyla aşk yaşamam'

    Vah 'Can'ım!

    Şöhreti sınırlarını aşan Can Yaman, geçtiğimiz aylardaki skandal açıklamalarının ardından sessizliğe büründü. Bu sürede bedellik askerlik görevini de yapan oyuncu, günlerdir evden çıkmıyor. Ancak bu bile, Yaman'ın manşetlere çıkmasına engel olmadı. Yaman, bu kez Türkiye'de değil 'daki gazetelerin manşetlerindeydi.

    Ürdün'deki 'albawaba. com' sitesi; ile 'in barıştığı iddiasının doğru olmadığını yazıp Yaman'ın şu sözlerine yer verdi: "Artık meslektaşlarımla ilişki yaşamam. Tüm meslektaşlarıma saygı duyuyorum ama hiçbirine asla aşık olmayacağım. Belirli bir kişiyi kastetmiyorum ama aktörler ve aktrislerin aşkı, çoğu zaman başarısız oluyor."

    Demet Özdemir'in sosyetik Yaman Taciroğlu'ndan ayrılıp eski aşkı Can Yaman'a geri döndüğü iddia edilmişti.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Can Yaman Türkiye’de değil bu kez Ortadoğu’da manşetlerde! "Bundan sonra hiçbir kadın oyuncuyla..."
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri