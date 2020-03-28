Hande Yener'in 'Poll Production by Polat Yağcı' etiketiyle yayınlanan 'Pencere' şarkısı, yaşadığımız kötü olayları özetliyor. Yener, "Hani hayat yüzümüze gülüyordu bunu kim uydurdu?" sözleri ile herkesin ruh halini anlatıyor.
Hande Yener'in 'Poll Production by Polat Yağcı' etiketiyle yayınlanan 'Pencere' şarkısı, yaşadığımız kötü olayları özetliyor. Yener, "Hani hayat yüzümüze gülüyordu bunu kim uydurdu?" sözleri ile herkesin ruh halini anlatıyor.
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