Hande Yener'in 'Poll Production by Polat Yağcı' etiketiyle yayınlanan 'Pencere' şarkısı, yaşadığımız kötü olayları özetliyor. Yener, "Hani hayat yüzümüze gülüyordu bunu kim uydurdu?" sözleri ile herkesin ruh halini anlatıyor.