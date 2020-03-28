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    • Magazin
    • 28.03.2020 Gazete
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    'Pencere'yi açtı

    'in 'Poll Production by ' etiketiyle yayınlanan 'Pencere' şarkısı, yaşadığımız kötü olayları özetliyor. Yener, "Hani hayat yüzümüze gülüyordu bunu kim uydurdu?" sözleri ile herkesin ruh halini anlatıyor.

    Pencereyi açtı

    'in 'Poll Production by ' etiketiyle yayınlanan 'Pencere' şarkısı, yaşadığımız kötü olayları özetliyor. Yener, "Hani hayat yüzümüze gülüyordu bunu kim uydurdu?" sözleri ile herkesin ruh halini anlatıyor.

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