Hacı Sabancı, 60 milyon liralık yalısından yaptığı paylaşımına "Evinizde kalın" yazan bir takipçisine "Sakin ol şampiyon, evdeyim" dedi. Sabancı, bu sözüyle alay konusu oldu!



Hacı Sabancı'nın bu pozu sosyal medyada en çok konuşulan fotoğraflardan oldu.

Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ gibi birçok kişi, ev hallerini "Sakin ol şampiyon evdeyim" etiketiyle yayınlayarak sosyetik işadamını ti'ye aldı.



Burak Altındağ, buzdolabının önündeki bu karesiyle Sabancı'yla dalga geçti.