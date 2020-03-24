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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    Sosyetik ‘Sakin ol şampiyon, evdeyim’ sözüyle alay konusu oldu

    Sosyetik ’nın ‘Sakin ol şampiyon, evdeyim’ sözüyle yaptığı görgüsüzlük, da alay konusu oldu. Sosyal medya fenomeni gibi birçok kişi, ev hallerini "Sakin ol şampiyon evdeyim" etiketiyle yayınlayarak sosyetik işadamını ti'ye aldı.

    Şampiyon madara oldu

    Hacı Sabancı, 60 milyon liralık yalısından yaptığı paylaşımına "Evinizde kalın" yazan bir takipçisine "Sakin ol şampiyon, evdeyim" dedi. Sabancı, bu sözüyle alay konusu oldu!


    'nın bu pozu da en çok konuşulan fotoğraflardan oldu.

    Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ gibi birçok kişi, ev hallerini "Sakin ol şampiyon evdeyim" etiketiyle yayınlayarak sosyetik işadamını ti'ye aldı.


    , buzdolabının önündeki bu karesiyle Sabancı'yla dalga geçti.

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