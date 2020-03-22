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    • 22.03.2020 09:20
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    • 22.03.2020 09:35
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    yalısında karantinada! 'Sakin ol şampiyon...'

    Türkiye'ye de sıçrayan virüs sonucu 9 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 670'e ulaştı. Koronavirüs sonrası Sağlık Bakanlığından gelen 'gerekmedikçe evden çıkmayın' çağrısına uyan , spor yapmayı ihmal etmiyor. Korona sonrası evin her yerini dip köşe dezenfekte ettiren Hacı Sabancı yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı. Yalısında karantinaya giren Sabancı, formunu da bir yandan korumaya çalışıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde kalan Hacı Sabancı, spor yapmayı ihmal etmediğini gösterdiği paylaşımına salgına rağmen dışarıda olmasına tepki gösteren bir takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.

    'Sakin ol şampiyon...'

    Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, 'nın yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gündeme oturdu. Korona sonrası evin her yerini dip köşe dezenfekte ettiren Hacı Sabancı yurt dışı seyahatlerini de askıya aldı. Yalısında karantinaya giren Sabancı, formunu da bir yandan korumaya çalışıyor.

    Açık havada bisiklet ile kardio yapan Sabancı, Instagram'dan da paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ancak fotoğrafın dışarıda çekilmesine tepki gösteren bir takipçisi, "İnanamıyorum size. Devlet dışarı çıkmayın diyor, siz dışarıdasınız spor bahanesiyle. "Pes yani" dedi.

    "SAKİN OL ŞAMPİYON EVDEYİM"

    Sabancı ise bu yoruma, "Sakin ol şampiyon, evdeyim" şeklinde yanıt verdi.

    Hacı Sabancı'nın bu yanıtı, sosyal medyada gündem oldu. Twitter'da sosyal medya kullanıcılarının kendi evlerinden çektikleri fotoğraflarının yer aldığı "Sakin ol şampiyon, evdeyim" paylaşımları yapıldı.

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