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    • Magazin
    • 24.03.2020 Gazete
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    ile coronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dağa kaçtı!

    ile , virüsten korunmak için dağa kaçtı! Riva’da ıssız bir taş evde kalmaya başlayan çift, gecelik 5 bin lirayı gözden çıkardı.

    Issız aşk

    SON albümü 'Piyanist' ile listeleri alt üst eden Sinan Akçıl'dan virüs salgınına 'ıssız' kalkan… 37 yaşındaki müzisyen, boşandıktan sonra yeniden bir araya geldiği Burcu Kıratlı ile Riva'nın yolunu tuttu.

    Buradaki bir taş evde kalmaya başlayan ünlü çift, birçok dizi ve filmin çekildiği evde romantik görüntüler sergiledi.

    Aldığı bu önlem sayesinde kendisi ve eşini herkesten izole eden Sinan Akçıl'ın seçtiği taş evin gecelik fiyatı ise yaklaşık 5 bin TL…

    Virüs salgını nedeniyle herkesten kaçarak Riva'daki bu taş eve giden Akçıl ve Kıratlı için "Issız aşıklar" yorumu yapıldı.

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