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    • Magazin
    • 22.03.2020 Gazete
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    'den YouTube müjdesi

    Bütün sevenlerine "Evde kalın" çağrısı yapan , bir de müjde verdi. Güzel oyuncu, YouTube kanalı üzerinden sohbetler yayınlayacağını söyledi.

    Büyük buluşma
    Bütün sevenlerine "Evde kalın" çağrısı yapan , bir de müjde verdi. Güzel oyuncu, YouTube kanalı üzerinden sohbetler yayınlayacağını söyledi.

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