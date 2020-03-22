Bütün sevenlerine 'Evde kalın' çağrısı yapan Tuba Büyüküstün, bir de müjde verdi. Güzel oyuncu, YouTube kanalı üzerinden sohbetler yayınlayacağını söyledi. Bütün sevenlerine 'Evde kalın' çağrısı yapan Tuba Büyüküstün, bir de müjde verdi. Güzel oyuncu, YouTube kanalı üzerinden sohbetler yayınlayacağını söyledi.
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