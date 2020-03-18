Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından sevgilisi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri paylaştı.
Güzel oyuncu, paylaşımın altına "Benimle karantinaya girer misin?" notunu yazdı. Ünlü çiftin karesi binlerce beğeni aldı.
Yasemin Şefkatli, dün sosyal medya hesabından sevgilisi İdo Tatlıses ile çekildiği kareleri paylaştı.
Güzel oyuncu, paylaşımın altına "Benimle karantinaya girer misin?" notunu yazdı. Ünlü çiftin karesi binlerce beğeni aldı.
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