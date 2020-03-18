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    • Magazin
    • 18.03.2020 Gazete
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    ve 'ten corona günlerinde romantizm

    , dün sosyal medya hesabından sevgilisi ile çekildiği kareleri paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımın altına "Benimle karantinaya girer misin?" notunu yazdı. Ünlü çiftin karesi binlerce beğeni aldı.

    Coromantizm

    , dün sosyal medya hesabından sevgilisi ile çekildiği kareleri paylaştı.

    Güzel oyuncu, paylaşımın altına "Benimle karantinaya girer misin?" notunu yazdı. Ünlü çiftin karesi binlerce beğeni aldı.

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