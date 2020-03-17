Magazin dünyası Corona’ya karşı önlem aldı! Ünlü isimler evden çıkmıyor...





OYUN SEFASI

Şarkıcı Ece Seçkin de çağrıya uyarak kalabalık ortamlardan kaçındı. Vaktinin çoğunu evde geçiren sanatçı şu sıralar mobil oyunlara merak sardı.

Tüm dünyadan büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan PUBG'ye başlayan güzel sanatçı, Hollanda'daki bir dostuyla takım olup maç yaptı. Seçkin, oyuna hayran kaldığını duyurdu.