Magazin dünyası Corona’ya karşı önlem aldı! Ünlü isimler evden çıkmıyor...

Özge Ulusoy, dün evinden çıkmadı. Çay keyfi yapan güzel model, "Mecbur kalmadıkça evden çıkmıyoruz" dedi.
Şarkıcı Soner Arıca da günlerini evde geçirdiğini açıkladı.
Türk pop müziğinin parlayan yıldızı Zeynep Bastık ile nişanlısı Tolga Akış da evde oldukları bildirdi. İkili, bu selfie'leriyle Berkay-Özlem Şahin çiftine şöyle seslendi: Siz evdeme misiniz?
Tülin Şahin de evde kalan isimlerdendi. Güzel model, takipçilerine "Evde vaktiniz nasıl geçiyor" diye sordu.
ŞİMDİDEN ÖZLEDİM!
Hadise dün evinden bu kareyi paylaştı. Makjaysız poz veren şarkıcı, "Dikkatli olun. Sizi seviyorum ve şimdiden özledim" açıklamasını yaptı...
Ali Atay-Hazal Kaya çifti de virüse karşı eve kapandı. Mutlu çift, "Sosyal mesafeyi sevdik. Keyfimiz de gayet yerinde" diye konuştu.
OYUN SEFASI
Şarkıcı Ece Seçkin de çağrıya uyarak kalabalık ortamlardan kaçındı. Vaktinin çoğunu evde geçiren sanatçı şu sıralar mobil oyunlara merak sardı.
Tüm dünyadan büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan PUBG'ye başlayan güzel sanatçı, Hollanda'daki bir dostuyla takım olup maç yaptı. Seçkin, oyuna hayran kaldığını duyurdu.
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