Deniz köpürdü

Bir çocuk annesi Deniz Akkaya, marketlerden gelen 'talan' görüntüleri karşısında çılgına döndü. Eski manken, "Bize yakışmıyor... Ülkem doğru adımları atarken lütfen bu saçma sapan panik halinden çıkınız" dedi.
Bir çocuk annesi DenizAkkaya, marketlerden gelen 'talan' görüntüleri karşısında çılgına döndü. Eski manken, "Bizeyakışmıyor...Ülkem doğruadımlarıatarkenlütfen busaçmasapan panikhalindençıkınız" dedi.
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