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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    Deniz köpürdü

    Bir çocuk annesi , marketlerden gelen 'talan' görüntüleri karşısında çılgına döndü. Eski manken, "Bize yakışmıyor... Ülkem doğru adımları atarken lütfen bu saçma sapan panik halinden çıkınız" dedi.

    Deniz köpürdü
    Bir çocuk annesi Deniz Akkaya, marketlerden gelen 'talan' görüntüleri karşısında çılgına döndü. Eski manken, "Bize yakışmıyor... Ülkem doğru adımları atarken lütfen bu saçma sapan panik halinden çıkınız" dedi.

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