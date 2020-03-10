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    • Magazin
    • 10.03.2020 Gazete
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    ile ikinci oğulları 'a kavuştu

    ile , ikinci oğullarına kavuştu. Yavrularına ismini veren gözde çiftin hayranları da minik bebek için adına bağış kampanyası başlattı.

    Haneye yeni üye

    Bundan tam 11 yıl önce dünyaevine giren Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ikinci kez ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşadı... Önceki akşam saatlerinde özel bir hastaneye yatan 37 yaşındaki güzel oyuncu, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Mutlu çift, 3.5 kilo ve 51 cm boyundaki bebeklerine Han adını verdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    SU KUYUSU AÇACAKLAR...
    Sanat dünyasının örnek çifti olan Korel ve Ergenç'in hayranları ise mutlu haberi alır almaz iyilik düğmesine bastı. İkilinin fanları, 'da isminde çok sayıda su kuyusu açmak için çalışmalara başladı. ile 'in sevenleri, geçtiğimiz yıllarda da benzer hayır işlerine imza atmıştı...

    ANLAMI NEDİR?
    Han; Eski Türkler'de 'kağana bağlı' veya 'kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı' anlamını taşımaktadır. Aynı zamanda Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen san demektir.


    Oyuncu, ilk oğlu Ali'yi 10 yıl önce kucağına almıştı.


    Çiftin hayranları, 2016 ve 2017 yıllarında da Afrika'da su kuyusu açarak ikiliye büyük sevinç yaşatmıştı.

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