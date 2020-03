Levent Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Levent Can sağlık durumu yoğun şekilde sorgulanıyor. Ünlü oyuncu Levent Can, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırılan Can'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Can'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Peki, Levent Can kimdir? Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ünlendikten sonra birçok yapımda boy gösteren Levent Can, son olarak Vatanım Sensin dizisiyle hatırlanıyor.

LEVENT CAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Levent Can, 23 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğdu. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alarak yetişti. Zaman içerisinde tiyatro oyunları yanı sıra dizi ve filmlerde yer almaya da başlamıştır.

Aile Bağları dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Fehmi Kuzuzade karakterine hayat verdi. Son, Hicran Yarası, Ezel, Emret Komutanım, Kavak Yelleri, Rüzgarlı Bahçe, Kısmet Değilmiş ve Vatanım Sensin bazı rol aldığı diziler arasındadır.

Star TV'de yayınlanan başrolü Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca ve Burak Yamantürk'ün paylaştığı İçimdeki Fırtına dizisinde de Selim karakterini canlandıran oyuncu, Vatanım Sensin dizisindeki Flipos karakteriyle adından söz ettirmişti.

Tiyatro Ödülleri:

Guguk Kuşu / Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2015

"Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu"

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Guguk Kuşu / Yaşlı Harding- 2014

Macbeth / Ross - 2012 Sona Erdi

Oğlum Çiçek Açtı / Çocuk - 1984

Sadece Arkadaşız / Oyuncu

Uzakta Piyano Sesleri / Oyuncu

Rol Aldığı Film ve Diziler:

İçimdeki Fırtına (Selim, TV Dizisi, 2017)

İçerde (Haluk Müdür, TV Dizisi, 2016)

Vatanım Sensin (TV Dizisi, 2 Sezon, 2017-2018)

Panzehir (Nazik Hayri, Sinema Filmi, 2014)

Senin Hikayen (Kemal, Sinema Filmi, 2013

Bensiz (Halil, Sinema Filmi, 2013)

Son (Gizemli Adam, TV Dizisi, 2012)

Kaos Örümcek Ağı (Tunç Holdind Bşk.Okan Tunç, Sinema Filmi, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3. Sezon, Altay, 2013)

Süt (Kısa Film, 2011)

Yılanlar ve Güvercinler (Halim Öğretmen,Sinema Filmi, 2010)

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Francesco, Sinema Filmi, 2010)

Yüreğine Sor (İshak, Sinema Filmi, 2009)

Hicran Yarası (Avukat Semih, TV Dizisi, 2009)

Ezel (TV Dizisi, 2. Sezon, Kaya Bey, 2010)

Denizden Gelen (Berber Hayri, Sinema Filmi, 2009)

Emret Komutanım (Burhan Albay, TV Dizisi, 2008)

Dur Yolcu (TV Dizisi, 2008)

Devrim Arabaları (Erhan, Sinema Filmi, 2008)

Kınalı Kuzular: Üç Kardeş (Mehmet Ali, TV Filmi, 2007)

Kınalı Kuzular: Son Nefes (Aşık Mustafa, TV Filmi, 2007)

Kınalı Kuzular: Hasan Ethem (Ömer Seyfettin, TV Filmi, 2007)

Kınalı Kuzular: Beni Sizlerden Ayırmayın (Dimitroyati, TV Filmi, 2007)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, 9 Sezon, Fehmi Kuzuzade, 2014-2015)

Kavak Yelleri (TV Dizisi, 3. Sezon, Semih Hoca, 2009)

Sırça Köşk (Serdar Kutlu, TV Dizisi, 2006)

Kınalı Kuzular: Üçpınarlı Ali (Ali, TV Filmi, 2006)

Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz (Yüzbaşı Celadet, TV Filmi, 2006)

Kınalı Kuzular: Ezine'li Yahya Çavuş (Emmi, TV Filmi, 2006)

Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç (Agah, TV Filmi, 2006)

Kısmet Değilmiş (TV Dizisi, 2005)

Gen (Sinema Filmi, 2005)

Aynalar (TV Dizisi, 2004)

Ah Be İstanbul (Eşref, TV Dizisi, 2004)

Yazı Tura (Hamit, Sinema Filmi, 2003)

Bir Tatlı Huzur (Necati, TV Dizisi, 2002)

Evdeki Yabancı (TV Dizisi, 2000)

Beyoğlu Rüyası (TV Dizisi, 2000)

Aile Bağları (Tayfun, TV Dizisi, 1999)

İnsanlık Hali (TV Dizisi, 1993)

Denize Hançer Düştü (Sinema Filmi, 1992)