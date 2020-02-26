Ünlü model Tülin Şahin, önceki gün Üsküdar'daki Togem- Der'i (Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği) ziyaret etti. Şahin, derneğe hem kendi hem de bebeğinin kıyafetlerini bağışladı.



Şahin, önceki gün Togem- Der Başkanı Saadet Gülbaran'la buluşup derneğe destek sözü verdi.

Daha önce de birçok kıyafetini Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan 40 yaşındaki model, 6-7 Mart'taki bir etkinlikte de ikinci el kıyafet satışının desteklenmesi için konuşacak...