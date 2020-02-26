Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 26.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ünlü model 'den alkışlık hareket

    Ünlü model , önceki gün Üsküdar'daki Togem-Der'i () ziyaret etti. Şahin, derneğe hem kendi hem de bebeğinin kıyafetlerini bağışladı.

    Ana fikri yardım

    Ünlü model , önceki gün Üsküdar'daki Togem- Der'i () ziyaret etti. Şahin, derneğe hem kendi hem de bebeğinin kıyafetlerini bağışladı.


    Şahin, önceki gün Togem- Der Başkanı Saadet Gülbaran'la buluşup derneğe destek sözü verdi.

    Daha önce de birçok kıyafetini Türk Eğitim Vakfı'na bağışlayan 40 yaşındaki model, 6-7 Mart'taki bir etkinlikte de ikinci el kıyafet satışının desteklenmesi için konuşacak...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Ünlü model Tülin Şahin'den alkışlık hareket
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri