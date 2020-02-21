Bayram coşkusu

Bayram, ilk teklisi 'Akşam Olunca' ile müzik dünyasına 'Merhaba' diyor. Poll Production etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan single'ın prodüktörlüğünü Hande Yener yaptı.
Bayram, ilk teklisi 'Akşam Olunca' ile müzik dünyasına 'Merhaba' diyor. Poll Production etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan single'ın prodüktörlüğünü Hande Yener yaptı.
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