Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.02.2020 Gazete
    ABONE OL

    coşkusu

    , ilk teklisi 'Akşam Olunca' ile müzik dünyasına 'Merhaba' diyor. Poll Production etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan single'ın prodüktörlüğünü yaptı.

    Bayram coşkusu

    Bayram, ilk teklisi 'Akşam Olunca' ile müzik dünyasına 'Merhaba' diyor. Poll Production etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunulan single'ın prodüktörlüğünü Hande Yener yaptı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Bayram coşkusu
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri