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    • Magazin
    • 20.02.2020 Gazete
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    Ünlü top model temalı podyumda yürüyecek

    Türkıye'nin en büyük moda şovu olan , 17 Mart'ta gerçekleşecek defilesinde yine gündem yaratacak... Defilede bu kez ünlü top model yürüyecek.

    Tarihi defile

    Türkıye'nin en büyük moda şovu olan Dosso Dossi Fashion Show, 17 Mart'ta gerçekleşecek defilesinde yine gündem yaratacak... Defilede bu kez ünlü top model Alessandra Ambrosio yürüyecek.

    Şova özel olarak 270 derecelik 10 metre yüksekliğinde bir sahne kurulacak. Defile alanı dünyanın en eski bilinen yapılar topluluğu olan Göbeklitepe'ye dönüştürülecek. Brezilyalı model, 'nin yapıları arasında yürürken arka planda similasyonlu bir şov gerçekleştirilecek. Bu şov da ülkemizin tanıtımı için büyük bir katkı sağlayacak.


    Göbeklitepe'nin tarihi 12 bin yıl öncesine dayanıyor.

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