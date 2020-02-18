Öykü Çelik, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu, "Yakında yeni bir proje var mı?'' sorusuna "Evet yakında bir sinema filmimiz var. Detay sormayın sürpriz olsun" yanıtını verdi.
Öykü Çelik, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu, "Yakında yeni bir proje var mı?'' sorusuna "Evet yakında bir sinema filmimiz var. Detay sormayın sürpriz olsun" yanıtını verdi.
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