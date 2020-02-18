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    • Magazin
    • 18.02.2020 Gazete

    yeni projesi hakkında konuştu

    , önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu, "Yakında yeni bir proje var mı?'' sorusuna "Evet yakında bir sinema filmimiz var. Detay sormayın sürpriz olsun" yanıtını verdi.

    Detay sormayın

    , önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu, "Yakında yeni bir proje var mı?'' sorusuna "Evet yakında bir sinema filmimiz var. Detay sormayın sürpriz olsun" yanıtını verdi.

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