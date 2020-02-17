Helin Avşar, önceki gece sevgilisiyle Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Avşar, Aslıhan Doğan'a benzetilmesi yönündeki soruları cevaplamadan oradan ayrıldı.
- Magazin
- 17.02.2020 Gazete
Helin Avşar, önceki gece sevgilisiyle Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Avşar, Aslıhan Doğan'a benzetilmesi yönündeki soruları cevaplamadan oradan ayrıldı.
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