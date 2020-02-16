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    • Magazin
    • 16.02.2020 Gazete

    Ana yatırım! 'ın eşi Aslıhan Turan oğlu Hamza için beşibiryerde biriktirdiğini açıkladı

    Arda-Aslıhan Turan çifti, ’yi dinledi. İkinci çocuğuna hamile olan Turan, oğlu Hamza için her ay beşibiryerde biriktirdiğini açıkladı...

    Ana yatırım

    Mustafa Ceceli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı. 3 saatlik performansıyla tam not alan şarkıcıyı; eşi Selin İmer, futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan, Sinan Akçıl ve sevgilisi Burcu Kıratlı yalnız bırakmadı.

    Oğlu Hamza Arda için her ay yaklaşık 12 bin liralık beşibiryerde biriktirdiği haberlerini doğrulayan Turan, "Her ay oğlumuzun geleceği için elimizden geldikçe birikim yapıyoruz" dedi. Armadio Design markasının da kurucusu olan Turan, şöyle devam etti: "Satışlarımız beklediğimden daha iyi gidiyor. Ürünlerimize talepler oldukça fazla."


    Aslıhan Hanım, "Ara vermeden çocuk yapacağız. Kocamın genleri çoğalsın istiyorum" şeklindeki açıklamayı yalanladı.


    Eşini aşk dolu bakışlarla dinleyen İmer, "Mustafa'dan bana her gün 'Seni seviyorum' kelimeleri geliyor" dedi.

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