çiftve, SevgililerGünü'nükutladı. Birbuçuk yıldır aşk yaşayan ikili, buromantik karelerini de "notuyla paylaştı...

Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy Sevgililer Günü'nü Uludağ'da kutladı! "Bize her gün 14 Şubat"