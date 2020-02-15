Oyuncu çift Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy, Sevgililer Günü'nü Uludağ'da kutladı. Bir buçuk yıldır aşk yaşayan ikili, bu romantik karelerini de 'Bize her gün 14 Şubat' notuyla paylaştı... Oyuncu çift Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy, Sevgililer Günü'nü Uludağ'da kutladı. Bir buçuk yıldır aşk yaşayan ikili, bu romantik karelerini de 'Bize her gün 14 Şubat' notuyla paylaştı...
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