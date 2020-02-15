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    • Magazin
    • 15.02.2020 Gazete

    ve Sevgililer Günü'nü Uludağ'da kutladı! "Bize her gün 14 Şubat"

    Oyuncu çift ve , Sevgililer Günü'nü Uludağ'da kutladı. Bir buçuk yıldır aşk yaşayan ikili, bu romantik karelerini de "Bize her gün 14 Şubat" notuyla paylaştı...

    Bize her gün 14 Şubat!
    Oyuncu çift Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy, Sevgililer Günü'nü Uludağ'da kutladı. Bir buçuk yıldır aşk yaşayan ikili, bu romantik karelerini de "Bize her gün 14 Şubat" notuyla paylaştı...

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    Haberler Magazin Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy Sevgililer Günü'nü Uludağ'da kutladı! "Bize her gün 14 Şubat"
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