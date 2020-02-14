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    • Magazin
    • 14.02.2020 Gazete

    Doktor, 'ın oğlu 'in midesini yırttı!

    'ın, oğlu , önceki gün midesindeki tüpün değiştirilmesi için ameliyat masasına yattı. Ancak doktoru yanlışlıkla midesini yırttı. Özlem Kaymaz, evladının yoğun bakımda olduğunu söyledi.

    Doktor bu ne!

    Özlem Kaymaz'ın, oğlu , önceki gün midesindeki tüpün değiştirilmesi için ameliyat masasına yattı. Ancak doktoru yanlışlıkla midesini yırttı. , evladının yoğun bakımda olduğunu söyledi.

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