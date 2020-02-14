Özlem Kaymaz'ın, oğlu Daniel, önceki gün midesindeki tüpün değiştirilmesi için ameliyat masasına yattı. Ancak doktoru yanlışlıkla midesini yırttı. Özlem Kaymaz, evladının yoğun bakımda olduğunu söyledi.
- Magazin
- 14.02.2020 Gazete
Özlem Kaymaz'ın, oğlu Daniel, önceki gün midesindeki tüpün değiştirilmesi için ameliyat masasına yattı. Ancak doktoru yanlışlıkla midesini yırttı. Özlem Kaymaz, evladının yoğun bakımda olduğunu söyledi.
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