Önceki akşam Bomonti'deki Türk Fatih Tutak isimle restorandan tek başına çıkan Furkan Andıç, kolyesiyle dikkat çekti.
Andıç, aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat'la bir örnek kolyesi sorulunca sessiz kaldı.
Önceki akşam Bomonti'deki Türk Fatih Tutak isimle restorandan tek başına çıkan Furkan Andıç, kolyesiyle dikkat çekti.
Andıç, aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat'la bir örnek kolyesi sorulunca sessiz kaldı.
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