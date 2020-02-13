Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.02.2020 Gazete

    kolyesi ile dikkat çekti! sorulunca...

    Önceki akşam Bomonti'deki Türk Fatih Tutak isimle restorandan tek başına çıkan , kolyesiyle dikkat çekti. Andıç, aşk yaşadığı konuşulan 'la bir örnek kolyesi sorulunca sessiz kaldı.

    Kolyeyi taktı aşkı takmadı

    Önceki akşam Bomonti'deki Türk Fatih Tutak isimle restorandan tek başına çıkan Furkan Andıç, kolyesiyle dikkat çekti.

    Andıç, aşk yaşadığı konuşulan Aybüke Pusat'la bir örnek kolyesi sorulunca sessiz kaldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Furkan Andıç kolyesi ile dikkat çekti! Aybüke Pusat sorulunca...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri