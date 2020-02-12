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    • Magazin
    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    Usta oyuncu ''ın kadrosuna dahil oldu

    Usta oyuncu , atv’nin sevilen dizisi “”ın kadrosuna dahil oldu. Usta oyuncu, Moğol komutanı “Balgay” karakterine hayat verecek.

    Tarihi transfer

    Çarşamba'nın reyting birincisi olan, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim eklendi. Kostümleri ve görkemli platosu ile uluslararası arenada da adından söz ettiren diziye bu hafta Moğol komutanı "Balgay" karakteriyle usta oyuncu Yurdaer Okur dahil olacak.

    Merakla beklenen bölüm ise bu akşam atv'de yayınlanacak.

    SEYİRCİYİ HEYECANLANDIRDI
    Tecrübeli oyuncu , Moğol komutanı Balgay rolüyle diziye katıldı. Okur'un reyting rekortmeni diziye girmesi atv seyircisini heyecanlandırdı.

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