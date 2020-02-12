Çarşamba'nın reyting birincisi olan, yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrolünü Burak Özçivit'in oynadığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim eklendi. Kostümleri ve görkemli platosu ile uluslararası arenada da adından söz ettiren diziye bu hafta Moğol komutanı "Balgay" karakteriyle usta oyuncu Yurdaer Okur dahil olacak.

Merakla beklenen bölüm ise bu akşam atv'de yayınlanacak.

SEYİRCİYİ HEYECANLANDIRDI

Tecrübeli oyuncu Yurdaer Okur, Moğol komutanı Balgay rolüyle diziye katıldı. Okur'un reyting rekortmeni diziye girmesi atv seyircisini heyecanlandırdı.