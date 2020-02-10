Kuruluş Osman'a bomba transfer! Moğol komutanı canlandıracak olan Yurdaer Okur herkesi şaşırttı
Atv'nin sevilen dizisi "Kuruluş Osman" çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Mehmet Bozdağ imzalı Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna Yurdaer Okur dahil oldu. Usta oyuncu Yurdaer Okur internette en çok aratılan isim olarak gündeme damga vurdu. Yurdaer Okur reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'da Moğol komutanı rolüne hayat verecek. Peki Yurdaer Okur kimdir, nerelidir? İşte Yurdaer Okur'un memleketi...
Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Yurdaer Okur hayranlarını şaşırttı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde Mogol komutanı canlandıracak olan usta oyuncu Yurdaer Okur, günün internette en çok aratılan ismi oldu. Yurdaer Okur'un nereli olduğunu merak edenler ise öğrendikleri gerçek karşısında şaşırdı.
Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Ayşegül Günay (Zöhre), Didem Balçın (Selcan Hatun), Tuğrul Çetiner (Yannis), Eren Vurdem (Konur Alp), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Celal Al (Abdurrahman Alp), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Burak Sarımola (Andreas), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen) gibi güçlü isimleri oyuncu kadrosunda barındıran efsane dizi Kuruluş Osman'ın Moğol komutanı Yurdaer Okur nereli, kimdir? İşte detaylar...
YURDAER OKUR KİMDİR?
Oyuncu, sanat yönetmeni, yönetmen, uyarlayan. 29 Ekim 1974'te doğdu. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü. Devlet Konservatuarında yüksek lisans yaptı.