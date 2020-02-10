Kuruluş Osman'a bomba transfer! Moğol komutanı canlandıracak olan Yurdaer Okur herkesi şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi "Kuruluş Osman" çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Mehmet Bozdağ imzalı Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosuyla dikkat çekiyor. Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna Yurdaer Okur dahil oldu. Usta oyuncu Yurdaer Okur internette en çok aratılan isim olarak gündeme damga vurdu. Yurdaer Okur reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'da Moğol komutanı rolüne hayat verecek. Peki Yurdaer Okur kimdir, nerelidir? İşte Yurdaer Okur'un memleketi...

10.02.2020 17:42 - Son Güncelleme: 10.02.2020 18:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





