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    • 12.02.2020 06:59
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    • 12.02.2020 06:59

    kızıyla podyuma çıkacak! ve ’dan sonra adını tarihe yazdıracak...

    3 ay önce doğum yapan , Londra’da kızıyla podyuma çıkacak. Şahin, ve ’dan sonra kısa sürede podyuma dönerek adını tarihe yazdıracak.

    Turkish melek

    Sivaslı Cindy olarak bilinen Tülin Şahin, doğumdan sonra ilk kez podyuma çıkıyor... İki yıl önce Pedro de Noronho ile evlenen Şahin, 3 ay önce kızı Siena Leyla'yı kucağına aldı.

    Doğumdan sonra kısa sürede toparlayan çiçeği burnunda anne, Londra Moda Haftası'nda kızı Siena ile podyumda yürüyeceğini açıkladı.

    Süper model Şahin, "Doğumdan 1 hafta önce değerli dostum Yakup Biçer'in 'Pehlivan' koleksiyonu için İstanbul Moda Haftası'nda podyuma çıkmıştım. Şimdi de ilk kez bir anne olarak podyuma çıkacağım için çok heyecanlıyım" dedi.

    Dünyaca ünlü model Heidi Klum 2009'da doğumdan 1 ay sonra, Adriana Lima ise 2012'de doğumdan 2 ay sonra podyuma çıkmıştı

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