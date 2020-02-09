Hadise, lüks marka tutkusunu yine gözler önüne serdi. Ünlü popçu, önceki gün Christian Dior marka elbisesi ve ayakkabıları ile poz verdi. Kıyafetin toplam değeri yaklaşık 35 bin TL'ydi.



DIOR ELBİSE: 28.500 TL

DIOR AYAKKABI: 5.700 TL