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    • 09.02.2020 06:58
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    • 09.02.2020 06:58

    lüks tutkusunu yine gözler önüne serdi

    , lüks marka tutkusunu yine gözler önüne serdi. Ünlü popçu, önceki gün Christian Dior marka elbisesi ve ayakkabıları ile poz verdi. Kıyafetin toplam değeri yaklaşık 35 bin TL'ydi.

    35 bin liraya şıkım dior

    , lüks marka tutkusunu yine gözler önüne serdi. Ünlü popçu, önceki gün Christian Dior marka elbisesi ve ayakkabıları ile poz verdi. Kıyafetin toplam değeri yaklaşık 35 bin TL'ydi.


    DIOR ELBİSE: 28.500 TL
    DIOR AYAKKABI: 5.700 TL

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