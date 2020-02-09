Hadise, lüks marka tutkusunu yine gözler önüne serdi. Ünlü popçu, önceki gün Christian Dior marka elbisesi ve ayakkabıları ile poz verdi. Kıyafetin toplam değeri yaklaşık 35 bin TL'ydi.
DIOR ELBİSE: 28.500 TL
DIOR AYAKKABI: 5.700 TL
Hadise, lüks marka tutkusunu yine gözler önüne serdi. Ünlü popçu, önceki gün Christian Dior marka elbisesi ve ayakkabıları ile poz verdi. Kıyafetin toplam değeri yaklaşık 35 bin TL'ydi.
DIOR ELBİSE: 28.500 TL
DIOR AYAKKABI: 5.700 TL
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