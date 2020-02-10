Hadise O Ses Türkiye'deki göğüs dekolteli fotoğrafıyla olay oldu: Ne estetik yaptırmışsın be Hadise!

O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Hadise, 2015 yılında Murat Boz'un da kadrajda olduğu bir fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaşmış, fotoğraf altına yazdığı yorum ise kafaları karıştırmıştı. O dönemlerde Uğur Güven'den ayrılan Hadise', O Ses Türkiye'deki partneri, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz ile fotoğrafını paylaşıp altına 'Sus ve sadece beni dinle. Çünkü senin sevgini hissediyorum sessizlikte…' mesajını yazmış, bu not ise "Hadise ve Murat Boz ikilinin arasında aşk mı doğuyor?" gibi sorulara neden olmuştu.