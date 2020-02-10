Hadise O Ses Türkiye'deki göğüs dekolteli fotoğrafıyla olay oldu: Ne estetik yaptırmışsın be Hadise!
Hadise estetiksiz haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Yıllar öncesine ait O Ses Türkiye programındaki halleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan 34 yaşındaki Hadise Açıkgöz, 2019 yılının son günlerinde hakkında çıkan kalça kaldırtma ve göğüslerine silikon taktırma haberlerine sessiz kalmıştı. Giyimiyle eleştirilen ancak bu eleştirilere aldırış etmeden hayatına aynı şekilde devam eden şarkıcı Hadise, son zamanlarda tercih ettiği kıyafetlerle silikon taktırma iddialarını doğrulamış oldu. Hadise'nin eski halleri şoke etti! Birçok sosyal medya kullanıcısı ise Hadise'nin yıllar önce O Ses Türkiye çekimlerinde çekilen fotoğraflarını paylaşarak göğüs dekoltesine dikkat çekti. Hadise'nin estetiksiz halini görenler, "Ne estetik yaptırmışsın be Hadise!" şeklinde yorumlarda bulundu! İşte Hadise'nin eski hali...
Hadise eski halleriyle magazin gündemine bomba gibi düştü. O Ses Türkiye'de çekilen yıllar öncesine ait fotoğraflarının internete sızmasıyla herkes şoke oldu. 2019 yılının son günlerinde hakkında çıkan kalça kaldırtma ve göğüslerine silikon taktırma haberlerine sessiz kalan ünlü şarkıcı Hadise, son zamanlarda tercih ettiği kıyafetlerle silikon taktırma iddialarını doğrulamış oldu. 34 yaşındaki Hadise'nin yıllar öncesine ait fotoğrafı, sosyal medya kullanıcılarına, "Ne estetik yaptırmışsın be Hadise!" dedirtti.
O Ses Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Hadise, 2015 yılında Murat Boz'un da kadrajda olduğu bir fotoğrafı Instagram'dan takipçileriyle paylaşmış, fotoğraf altına yazdığı yorum ise kafaları karıştırmıştı. O dönemlerde Uğur Güven'den ayrılan Hadise', O Ses Türkiye'deki partneri, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Murat Boz ile fotoğrafını paylaşıp altına 'Sus ve sadece beni dinle. Çünkü senin sevgini hissediyorum sessizlikte…' mesajını yazmış, bu not ise "Hadise ve Murat Boz ikilinin arasında aşk mı doğuyor?" gibi sorulara neden olmuştu.
O gün bu gündür Hadise - Murat Boz aşkı akıllarda soru işareti olarak günümüze kadar geldi. Yıl 2020... Şarkılarındaki başarılarının yanı sıra giyimiyle de gündeme gelen Hadise, Cosmopolitan Dergisi'ne kapak oldu. Çekimler için kamera karşısına geçen Hadise, özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla epey adından söz ettirecek gibi görünüyor.
"BEDENİMİN NASIL GÖRÜNDÜĞÜYLE ALAKALI BİR KORKU İÇİNDE OLMADIM"
Cosmopolitan Dergisi'ne verdiği röportajdan bir kesiti fotoğrafın altına yazan Hadise, "Hiçbir zaman bedenimin nasıl göründüğüyle alakalı bir korku içinde olmadım. Ayrıca kimse kimseyi beğenmek zorunda değil. Ben kendimi beğeniyorsam o noktada konu kapanıyor" dedi. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede 268 bin beğeniye ulaştı.