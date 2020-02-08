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    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    Hamile Aslıhan Turan’ın sadece 500 gram alması doğru mu? Prof. açıkladı...

    Futbolcu 'ın eşi , 2. kez hamile olduğunu söyledi. 4 ayda sadece 500 gram aldığını belirtti. Prof. , değerlendirdi: Kilo almak istemediği kesin. Ama bebek için risk yok. Öyle olsaydı Afrikalı kadınlar doğuramazdı.

    Doğuru mu!
    Futbolcu 'ın eşi , 2. kez hamile olduğunu söyledi. 4 ayda sadece 500 gram aldığını belirtti.



    Prof. , değerlendirdi: Kilo almak istemediği kesin. Ama bebek için risk yok. Öyle olsaydı Afrikalı kadınlar doğuramazdı.


    Prof. Melih Atahan Güven


    Twitter;

    Bir insan hiç mi aşermez ya!

    Arda şanslı adam valla.

    O da bebeğin kilosudur!

    Nedir bu kadınların kilo takıntısı.

    Acaba neyle besleniyor!

    Kimi bulamadığı kimi de bulduğu halde aç kalır!

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    HaberlerMagazin HaberleriHamile Aslıhan Turan’ın sadece 500 gram alması doğru mu? Prof.Melih Atahan Güven açıkladı...
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