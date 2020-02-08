Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan, 2. kez hamile olduğunu söyledi. 4 ayda sadece 500 gram aldığını belirtti.
Prof. Melih Atahan Güven, değerlendirdi: Kilo almak istemediği kesin. Ama bebek için risk yok. Öyle olsaydı Afrikalı kadınlar doğuramazdı.
Prof. Melih Atahan Güven
Twitter;
Bir insan hiç mi aşermez ya!
Arda şanslı adam valla.
O da bebeğin kilosudur!
Nedir bu kadınların kilo takıntısı.
Acaba neyle besleniyor!
Kimi bulamadığı kimi de bulduğu halde aç kalır!
Prof. Melih Atahan Güven, değerlendirdi: Kilo almak istemediği kesin. Ama bebek için risk yok. Öyle olsaydı Afrikalı kadınlar doğuramazdı.
Prof. Melih Atahan Güven
Twitter;
Bir insan hiç mi aşermez ya!
Arda şanslı adam valla.
O da bebeğin kilosudur!
Nedir bu kadınların kilo takıntısı.
Acaba neyle besleniyor!
Kimi bulamadığı kimi de bulduğu halde aç kalır!
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