Altay ve eşi Gülsüm Biber önceki gün İstinyePark'taydı. Ünlü şarkıcı, eşi ile uzun süre sahne kostümü alışverişi yaptı. İkili daha sonra Masa Restorant'ta yemek yiyip soluklandı. Altay ve eşi Gülsüm Biber önceki gün İstinyePark'taydı. Ünlü şarkıcı, eşi ile uzun süre sahne kostümü alışverişi yaptı. İkili daha sonra Masa Restorant'ta yemek yiyip soluklandı.
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