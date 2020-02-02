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    • Magazin
    • 02.02.2020 06:58
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    • 02.02.2020 06:58

    alışverişte görüntülendi

    önceki gün 'taydı. şarkıcı, eşi ile uzun süre sahne kostümü alışverişi yaptı. daha sonra Masa 'ta yemek yiyip soluklandı.

    Örnek çift
    Altay ve eşi Gülsüm Biber önceki gün 'taydı. şarkıcı, eşi ile uzun süre sahne kostümü alışverişi yaptı. İkili daha sonra Masa Restorant'ta yemek yiyip soluklandı.

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