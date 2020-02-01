Geçen hafta hacamat yaptıran Deniz Akkaya, kendini yoğun bakıma aldı... 42 yaşındaki model, son olarak güzeliğini korumak için damar yoluyla glutatyon aldı.
Geçen hafta hacamat yaptıran Deniz Akkaya, kendini yoğun bakıma aldı... 42 yaşındaki model, son olarak güzeliğini korumak için damar yoluyla glutatyon aldı.
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