Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 01.02.2020 07:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.02.2020 07:02

    kendini yoğun bakıma aldı! Damar yoluyla glutatyon...

    Geçen hafta hacamat yaptıran , kendini yoğun bakıma aldı... 42 yaşındaki model, son olarak güzeliğini korumak için damar yoluyla glutatyon aldı.

    Damardan gençlik

    Geçen hafta hacamat yaptıran Deniz Akkaya, kendini yoğun bakıma aldı... 42 yaşındaki model, son olarak güzeliğini korumak için damar yoluyla glutatyon aldı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriDeniz Akkaya kendini yoğun bakıma aldı! Damar yoluyla glutatyon...
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri