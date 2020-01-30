Nurgül Yeşilçay, evlilik planları yaptığı Necati Kocabay'a önceki gün bir kez daha ilan-ı aşk etti. Yeşilçay, yeni yaşına giren aşkıyla şakalaştığı anı paylaşıp doğum gününü kutladı.
Nurgül Yeşilçay, evlilik planları yaptığı Necati Kocabay'a önceki gün bir kez daha ilan-ı aşk etti. Yeşilçay, yeni yaşına giren aşkıyla şakalaştığı anı paylaşıp doğum gününü kutladı.
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