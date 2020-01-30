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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    Nurgül Yeşilçay 'a ilan-ı aşk etti

    Nurgül Yeşilçay, evlilik planları yaptığı 'a önceki gün bir kez daha ilan-ı aşk etti. Yeşilçay, yeni yaşına giren aşkıyla şakalaştığı anı paylaşıp doğum gününü kutladı.

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