Eski şarkıcı Cemre Kemer, uzatmalı aşkı Emir Medina'nın yeni yaşı şerefine romantik bir paylaşıma imza attı. Seyşeller tatiline çıkan ikili, tropik adada aşk tazeledi. Kemer, sevgilisiyle bu pozuna da kalp emojisi ekleyip doğum gününü kutladı.
Eski şarkıcı Cemre Kemer, uzatmalı aşkı Emir Medina'nın yeni yaşı şerefine romantik bir paylaşıma imza attı. Seyşeller tatiline çıkan ikili, tropik adada aşk tazeledi. Kemer, sevgilisiyle bu pozuna da kalp emojisi ekleyip doğum gününü kutladı.
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