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    • 30.01.2020 07:05
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    • 30.01.2020 07:05

    'den romantik paylaşım

    Eski şarkıcı , uzatmalı aşkı 'nın yeni yaşı şerefine romantik bir paylaşıma imza attı. Seyşeller tatiline çıkan ikili, tropik adada aşk tazeledi.

    Kalpten kutlama

    Eski şarkıcı Cemre Kemer, uzatmalı aşkı Emir Medina'nın yeni yaşı şerefine romantik bir paylaşıma imza attı. Seyşeller tatiline çıkan ikili, tropik adada aşk tazeledi. Kemer, sevgilisiyle bu pozuna da kalp emojisi ekleyip doğum gününü kutladı.

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