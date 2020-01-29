Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.01.2020 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.01.2020 08:03

    'in eşi lüksün sınırlarını zorladı

    Eski kaleci 'in eşi , sömetr tatili için önceki gün ailesiyle 'ye uçtu. 2009 Belçika Güzeli, iki kızı ve annesiyle çıktığı tatilde konaklamak için Rixos Premium Saadiyat Island'ı tercih etti.

    Zeynep lüksSever

    Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sömetr tatili için önceki gün ailesiyle Abu Dabi'ye uçtu. 2009 Belçika Güzeli, iki kızı ve annesiyle çıktığı tatilde konaklamak için Rixos Premium Saadiyat Island'ı tercih etti.

    Ailesi ile lüksün sınırlarını zorlayan Zeynep Sever Demirel, geceliği 3 bin dolarlık (yaklaşık 18 bin lira) villada keyif çatıp sosyal medya paylaşımları ile de bol bol havasını attı.



    ; annesi, kızları Yade ve Yeda ile çıktığı tatildeki renkli paylaşımlarıyla takipçilerini kıskandırdı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerMagazin HaberleriVolkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel lüksün sınırlarını zorladı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri