Eski kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sömetr tatili için önceki gün ailesiyle Abu Dabi'ye uçtu. 2009 Belçika Güzeli, iki kızı ve annesiyle çıktığı tatilde konaklamak için Rixos Premium Saadiyat Island'ı tercih etti.

Ailesi ile lüksün sınırlarını zorlayan Zeynep Sever Demirel, geceliği 3 bin dolarlık (yaklaşık 18 bin lira) villada keyif çatıp sosyal medya paylaşımları ile de bol bol havasını attı.





Zeynep Sever Demirel; annesi, kızları Yade ve Yeda ile çıktığı tatildeki renkli paylaşımlarıyla takipçilerini kıskandırdı.