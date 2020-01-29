Güzel şarkıcı Hadise, Cosmopolitan dergisinin Şubat sayısı için objektiflerin karşısına geçti. Güzellik sırlarından özel hayatına kadar birçok konudan bahseden Hadise, şunları söyledi: "En güçlü yanım susabilme erdemim. Hakkımda o kadar çok yalan yanlış şeyler karalanıyor ki... Bu haksızlıklar karşısında patlamaz mı insan? Ama ben patlamıyorum. Bu beni daha güçlü hissettiriyor. Annemden gelen bir özellik bu. O bana hep 'Bırak konuşsunlar sen hep sus. Başın hep dik olsun kızım' der." Seksi şarkıcı, güzellik sırlarından da şöyle bahsetti: "Spor yapmayı çok seviyorum. Günde en az 8 ya da 10 km yürüyüş yapıyorum. Koşmayı da çok seviyorum. Dans ederek, yoga veya pilates yaparak zinde kalıyorum. Her gün hurma yiyorum. Hurmasız bir gün geçmez bende. Kuruyemişlerim, bademim, fındığım, fıstığım, cevizim, ve muz olmazsa olmazlarım. Bunun dışında vücudum daha güzel görünsün diye ödem masajı yaptırıyorum. Estetiğe de karşı değilim. Dozunda olabilir..." Belçika doğumlu şarkıcı, 'Takıntınız var mı' sorusuna da şu yanıtı verdi: "Yatarken terliklerimi hep düz koyarım. Asla ters durmazlar. Bir de dağınık yatakla asla evden çıkmam."

KADIN GÜÇLÜ VE ÖZGÜRDÜR

34 yaşındaki şarkıcı, kadınlara mesaj verdi: "Her türlü haksızlığa karşı yumruğu masaya vurabilmeliyiz. Kadın güçlüdür. Kadın özgürdür. Kendimizi ezdirmemeli, içimizdeki gücün farkında olmalıyız..."

MESLEKTAŞIMLA AŞK YAŞAMAM

Hadise, "Benimle aynı işi yapan birini hayatımda asla istemem. Başka dalda tanınmış biriyse sıcak bakabilirim. Böyle konuşurken hatırladım 'Asla, asla deme' diye de bir cümle var. Ama yine de kararlıyım" dedi.

Hadise'nin çok özel açıklamaları ve birbirinden renkli pozları bu ayki Cosmopolitan dergisinde...