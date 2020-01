Dilan Gerede Kaya kimdir? Bennu Gerede'nin oğlu kaç yaşında?

Magazin dünyası için önemli bir gelişme yaşandı. Adı daha önce Aylin Koç ve Aleyna Tilki ile anılan Dilan Gerede Erkaya'nın yanında bu kez başka bir kadın vardı. Baş başa yemeğe çıkan ikili, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Peki Dilan Gerede Kaya kimdir? Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DİLAN GEREDE ERKAYA KİMDİR?

2000 yılında Amerika New York'ta dünyaya gelmiştir. Annesi Bennu Gerede, babası ise fotoğrafçı Koray Erkaya'dır. Daren isminde bir ikiz erkek kardeşi ayrıca 2001 doğumlu Miro adında bir erkek kardeşi vardır.

Anne ve babasının fotoğraf sanatçısı olması sebebi ile de çok küçük yaşlardan itibaren fotoğraf ile ilgilenmeye başlamıştır. 10 yaşından bu yana grafiti yapmaktadır. 15 yaşında iken yapmış olduğu Doors of Perception adlı sergisini Piramid Sanat'ta açmıştır. Anneannesi de yönetmen'dir. Anne ve babasının çağdaş sanatçı ve fotoğrafçı olması onun sanata çok yakın olmasını sağlamış yetiştiği ortamdan çok etkilenmiştir.

Sıkı bir motosiklet kullanıcısıdır. Ancak 2018 yılının Mart ayında Bali'de motosikleti ile kaza geçirmiş ve ayağından sakatlanmıştır. Bali'de ameliyat olmuş ancak istenen sonuçlar alınamamış ameliyatın ardından ayağı mikrop kapmıştır. Hemen annesi ile İstanbul'a dönmüş ve tekrar ameliyat olarak eski sağlığına kavuşmuştur.

Japon sanatının yanı sıra dövmeleri ile de dikkatleri üzerine çeken ünlü isim ayrıca tam bir kaykay ve sörf hastasıdır.



BENNU GEREDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk'ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.Ablası Şiva Fas'da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York'a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York'da görev yaptı.Lisans egitimini ABD. Newyork'da bulunan Parsons School of Art'ta fotoğrafçılık üzerine aldı.

Eğitimini tamamladıktan ablası Şiva ile birlikte İstanbul'a geldi. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı. Bu arada anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır. Bennu ve ablası Teşvikiye'de annesinde kalmaktadır. Bennu Gerede, sonra bir müddet Fransa'nın güneyine yatılı okula gitti, 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Türkiye'ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı.