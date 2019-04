Fahriye Evcen anne oldu. Oyuncu Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Fahriye Evcen'in oğulları bugün dünyaya geldi. Peki Fahriye Evcen'in oğlunun adı ne? Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Karan, dünyaya geldi. Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit, duygu dolu anlar yaşadı. Fahriye Evcen Özçivit 4 Haziran 1986, Solingen doğumlu Türk oyuncu. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır. Burak Özçivit ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.

BURAK ÖZÇİVİT DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Çift, 3.670 kilo 52 cm boyundaki erkek bebeklerine "Karan" adını verdi. Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit, duygu dolu anlar yaşadı.

KARAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK'nın 'Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü'nde 'Karan'ın anlamı: Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki. Yaban nanesine benzeyen bir bitki. TDK'nın 'Kişi Adları Sözlüğü'nde ise kelimenin anlamı şöyle; 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.



FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen Özçivit 4 Haziran 1986, Solingen doğumlu Türk oyuncu. Yaprak Dökümü dizisindeki Necla rolüyle ün kazanmıştır.

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Karan adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.



BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır. 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

OYNADIĞI FİLMLER

2007 Musallat Suat

2013 Zarafa Hasan (Türkçe Dublaj)

2015 Aşk Sana Benzer Balıkçı Ali

2016 Kardeşim Benim Hakan

2017 Kardeşim Benim 2 Hakan

OYNADIĞI DİZİLER

2006 Eksi 18 Murat

2007 Zoraki Koca Ömer Özpolat

2008 Baba Ocağı Güven

2010 İhanet Emir

2010 Küçük Sırlar Çetin Ateşoğlu

2011 Muhteşem Yüzyıl Malkoçoğlu Bali Bey

2013 Çalıkuşu Kamran

2015 Kara Sevda Kemal Soydere